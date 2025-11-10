Арман Царукян: «Только у нас нет выбора, бойцов из России. Что нам в UFC говорят, то и делаем. Откажешься – попадешь в черный список»

Царукян рассказал о двойных стандартах UFC в отношении россиян.

Боец UFC Арман Царукян пожаловался на отношение промоушена к российским бойцам.

«Почему Хукера клоуном назвал? А что, он не клоун? То одно говорит, то другое. Хотел в июне со мной драться, а он уже давно прошел. Сейчас уже ноябрь, а он контракт не подписывает. Клоун.

Есть ли у него выбор? Да у них он у всех есть. Только у нас его нет, бойцов из России. Что нам в UFC говорят, то мы и делаем. Бойцы из России и СНГ все бои принимают – не дай бог откажешься, сразу в черный список внесут. Подерешься через три-четыре года», – сказал Царукян.

