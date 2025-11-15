Сен-Пьер – о том, кто может составить конкуренцию Чимаеву: «Усман. Дайте ему провести полноценный лагерь»

Жорж Сен-Пьер считает, что Усман может составить конкуренцию Чимаеву.

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер назвал единственного бойца, у которого есть шансы на победу в поединке с Хамзатом Чимаевым .

«Бо Никал был одним из тех, кто мог составить Хамзату угрозу. Но Никал проиграл. Другим парнем, который, как мне казалось, мог создать проблемы Чимаеву, был Роберт Уиттакер . Но Хамзат победил его в первом раунде – и, кажется, сломал Роберту челюсть. Сейчас он выглядит практически неудержимым.

Но когда я смотрел его бой против Камару Усмана ... Усман вышел на коротком уведомлении – и смог неплохо себя показать. Последний раунд он забрал. Давайте представим, что Камару проведет полноценный лагерь, а бой будет пятираундовым. Звучит интересно», – сказал Сен-Пьер .

