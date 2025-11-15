Сен-Пьер – о том, кто может составить конкуренцию Чимаеву: «Усман. Дайте ему провести полноценный лагерь»
Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер назвал единственного бойца, у которого есть шансы на победу в поединке с Хамзатом Чимаевым.
«Бо Никал был одним из тех, кто мог составить Хамзату угрозу. Но Никал проиграл. Другим парнем, который, как мне казалось, мог создать проблемы Чимаеву, был Роберт Уиттакер. Но Хамзат победил его в первом раунде – и, кажется, сломал Роберту челюсть. Сейчас он выглядит практически неудержимым.
Но когда я смотрел его бой против Камару Усмана... Усман вышел на коротком уведомлении – и смог неплохо себя показать. Последний раунд он забрал. Давайте представим, что Камару проведет полноценный лагерь, а бой будет пятираундовым. Звучит интересно», – сказал Сен-Пьер.
