  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Сен-Пьер – о том, кто может составить конкуренцию Чимаеву: «Усман. Дайте ему провести полноценный лагерь»
Сен-Пьер – о том, кто может составить конкуренцию Чимаеву: «Усман. Дайте ему провести полноценный лагерь»

Жорж Сен-Пьер считает, что Усман может составить конкуренцию Чимаеву.

Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер назвал единственного бойца, у которого есть шансы на победу в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«Бо Никал был одним из тех, кто мог составить Хамзату угрозу. Но Никал проиграл. Другим парнем, который, как мне казалось, мог создать проблемы Чимаеву, был Роберт Уиттакер. Но Хамзат победил его в первом раунде – и, кажется, сломал Роберту челюсть. Сейчас он выглядит практически неудержимым.

Но когда я смотрел его бой против Камару Усмана... Усман вышел на коротком уведомлении – и смог неплохо себя показать. Последний раунд он забрал. Давайте представим, что Камару проведет полноценный лагерь, а бой будет пятираундовым. Звучит интересно», – сказал Сен-Пьер.

Чимаев принял вызов Перейры: «Погнали. Я могу засабмитить тебя и Тейшейру за один вечер»

Чимаев – о теоретическом бое с Хабибом: «Он закончил и больше не дерется. Зачем спрашиваете? Это провокация»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Red Corner MMA
logoХамзат Чимаев
logoКамару Усман
logoЖорж Сен-Пьер
logoMMA
logoUFC
средний вес (MMA)
