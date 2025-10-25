«Кто будет следующим?» Чимаев опубликовал изображение себя с поясом чемпиона UFC

Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в социальных сетях.

«Кто будет следующим?» – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе, сопроводив публикацию изображением себя с титулом.

В последний раз Хамзат Чимаев дрался в ночь на 17 августа, когда победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный бой возглавил турнир UFC 319, который прошел в Чикаго.

Ранее Чимаев сообщил , что заинтересован в поединке против чемпиона промоушена в полутяжелом весе Алекса Перейры .

