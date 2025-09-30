0

Канело перенес операцию после поражения от Кроуфорда

Сауль «Канело» Альварес перенес операцию на локте.

Канело не сможет драться раньше второго или третьего квартала 2026 года. Саулю Альваресу сделали операцию на локте после поражения от Теренса Кроуфорда

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Кроуфордом и Альваресом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд победил единогласным решением судей.

В Омахе устроили парад в честь победы Теренса Кроуфорда над Канело

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Scene
