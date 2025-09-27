В Омахе устроили парад в честь победы Теренса Кроуфорда над Канело.

Теренс Кроуфорд проехал по улицам родного города на платформе, на которой было установлено отделанное кресло на возвышении. В параде поучаствовали тысячи жителей крупнейшего города штата Небраска.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Кроуфордом и Саулем Альваресом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд победил единогласным решением судей.

Он стал первым абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в истории.

