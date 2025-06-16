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  • Штырков – о переходе Яна в клуб «Архангел Михаил»: «Он позвонил и сказал: «Есть один перспективный парень, может быть, возьмете в команду?» Я ответил: «Кого предлагаешь?» А он: «Да это я сам»
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Штырков – о переходе Яна в клуб «Архангел Михаил»: «Он позвонил и сказал: «Есть один перспективный парень, может быть, возьмете в команду?» Я ответил: «Кого предлагаешь?» А он: «Да это я сам»

Иван Штырков рассказал, как Петр Ян присоединился к команде «Архангел Михаил».

«С Петром Яном история особая. Мы тогда не были знакомы лично. Он уже был чемпионом ACB и провел первый бой в UFC, мне неожиданно позвонили с незнакомого номера. Это был Петя – он представился, мы быстро нашли общий язык.

Он сказал: «Есть один перспективный парень, может быть, возьмете в команду?» Я ответил: «Давай, кого ты предлагаешь?» А он: «Да это я сам».

Мы посмеялись, и я согласился – действительно, кто же еще так подойдет? Быстро согласовали с глава RCC Николаем Клименко – вопрос решился буквально за пару минут», – сказал боец MMA Иван Штырков.

Ян перешел в екатеринбургский MMA-клуб «Арханхел Михаил» в сентябре 2018-го.

Иван Штырков: «Ян расправляется с ударниками уверенно. Макги очень удобен для него»

«У меня есть свои планы». Ян заявил, что отказался от предложения ждать титульного боя

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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