Штырков – о переходе Яна в клуб «Архангел Михаил»: «Он позвонил и сказал: «Есть один перспективный парень, может быть, возьмете в команду?» Я ответил: «Кого предлагаешь?» А он: «Да это я сам»

Иван Штырков рассказал, как Петр Ян присоединился к команде «Архангел Михаил».

«С Петром Яном история особая. Мы тогда не были знакомы лично. Он уже был чемпионом ACB и провел первый бой в UFC, мне неожиданно позвонили с незнакомого номера. Это был Петя – он представился, мы быстро нашли общий язык.

Он сказал: «Есть один перспективный парень, может быть, возьмете в команду?» Я ответил: «Давай, кого ты предлагаешь?» А он: «Да это я сам».

Мы посмеялись, и я согласился – действительно, кто же еще так подойдет? Быстро согласовали с глава RCC Николаем Клименко – вопрос решился буквально за пару минут», – сказал боец MMA Иван Штырков .

Ян перешел в екатеринбургский MMA-клуб «Арханхел Михаил» в сентябре 2018-го.

Иван Штырков: «Ян расправляется с ударниками уверенно. Макги очень удобен для него»

«У меня есть свои планы». Ян заявил, что отказался от предложения ждать титульного боя