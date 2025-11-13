Немков провел тренировку с Емельяненко: «Качнули банки»

Немков показал фото с Емельяненко.

Боец PFL Вадим Немков провел тренировку с Федором Емельяненко .

«Качнули банки с Федором!» – написал Немков.

13 декабря на турнире PFL в Лионе (Франция) Немков подерется с бразильцем Ренаном Феррейрой.

