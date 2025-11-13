Немков провел тренировку с Емельяненко: «Качнули банки»
Немков показал фото с Емельяненко.
Боец PFL Вадим Немков провел тренировку с Федором Емельяненко.
«Качнули банки с Федором!» – написал Немков.
13 декабря на турнире PFL в Лионе (Франция) Немков подерется с бразильцем Ренаном Феррейрой.
Вадим Немков: «Готовлюсь к Феррейре с августа. Изначально в PFL сказали, что бой могут назначить на ноябрь»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Вадима Немкова
