Немков провел тренировку с Емельяненко: «Качнули банки»

Немков показал фото с Емельяненко.

Боец PFL Вадим Немков провел тренировку с Федором Емельяненко.

«Качнули банки с Федором!» – написал Немков.

13 декабря на турнире PFL в Лионе (Франция) Немков подерется с бразильцем Ренаном Феррейрой.

Вадим Немков: «Готовлюсь к Феррейре с августа. Изначально в PFL сказали, что бой могут назначить на ноябрь»

