Камил Гаджиев: «Даже такая кардио-машина, как Мераб, от такого опасного панчера, как Петя Ян, может сломаться»
Камил Гаджиев оценил шансы Петра Яна в реванше против Мераба Двалишвили.
«Если Петя вытащит из себя сумасшедший темп и сможет держать его все пять раундов, то, думаю, он выиграет. Даже такая кардио-машина, как Мераб, от такого опасного панчера, как Петя Ян, может сломаться.
Вопрос – сможет ли Петя вытащить из себя этот сумасшедший пятираундовый темп? Но, думаю, это 60 на 40, не больше, в пользу Мераба», – сказал промоутер Камил Гаджиев.
В марте-2023 Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей. В декабре они проведут реванш за титул в легчайшем весе.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
