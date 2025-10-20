  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Камил Гаджиев: «Даже такая кардио-машина, как Мераб, от такого опасного панчера, как Петя Ян, может сломаться»
1

Камил Гаджиев: «Даже такая кардио-машина, как Мераб, от такого опасного панчера, как Петя Ян, может сломаться»

Камил Гаджиев оценил шансы Петра Яна в реванше против Мераба Двалишвили.

«Если Петя вытащит из себя сумасшедший темп и сможет держать его все пять раундов, то, думаю, он выиграет. Даже такая кардио-машина, как Мераб, от такого опасного панчера, как Петя Ян, может сломаться.

Вопрос – сможет ли Петя вытащить из себя этот сумасшедший пятираундовый темп? Но, думаю, это 60 на 40, не больше, в пользу Мераба», – сказал промоутер Камил Гаджиев.

В марте-2023 Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей. В декабре они проведут реванш за титул в легчайшем весе.

Петр Ян снова идет за поясом UFC. Нужно невозможное – остановить Мераба

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
logoMMA
logoUFC
logoПетр Ян – Двалишвили
logoКамил Гаджиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Двалишвили: «Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не деритесь»
3сегодня, 07:31
Сехудо – о реванше Яна и Двалишвили: «Не верю в победу Петра. Единственный шанс для него – это нокаут»
718 октября, 12:00
Тактаров – о реванше Яна и Двалишвили: «Не думаю, что сильно что-то поменяется в сравнении с их первой встречей. Жду чуда»
1614 октября, 13:21
Главные новости
Перейра – о поражении Бекоева: «Что теперь будет оправданием? Его ребра?»
22 минуты назад
Александр Емельяненко: «Меня выписали из медицинского центра при МГУ! Спасибо вам большое доктора за все, что делаете!»
345 минут назад
Фанаты дубайского «Аль-Васля» на матче с «Аль-Насром» вывесили плакат с Хамзатом Чимаевым
4сегодня, 08:54Фото
Тренер де Риддера – о снятии бойца с поединка против Аллена: «Существует тонкая грань между «быть жестким» и заботой о здоровье»
сегодня, 08:35
Что нужно знать о фильме «Крушащая машина» со Скалой?
1сегодня, 08:30
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:45
Тренер Двалишвили: «Ян вернулся, и вдруг: «В последнем бою я был готов на 50%». Меня действительно утомляют бойцы, которые говорят: «У меня была травма». Так не деритесь»
3сегодня, 07:31
Кормье – о поражении де Риддера: «Он ни за что не продержался бы еще пять минут. Угол оказал ему услугу, сказав: «Эй, мы дадим тебе возможность прожить еще один день»
10вчера, 18:20
Минеев – о UFC: «Была заинтересованность: «Приезжай, мы тебя ждем». Нужно было взять билет и ворваться»
9вчера, 17:13
Илия Топурия приехал в Грузию. Его встретила толпа болельщиков
3вчера, 15:43Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30