Камил Гаджиев: «Даже такая кардио-машина, как Мераб, от такого опасного панчера, как Петя Ян, может сломаться»

Камил Гаджиев оценил шансы Петра Яна в реванше против Мераба Двалишвили.

«Если Петя вытащит из себя сумасшедший темп и сможет держать его все пять раундов, то, думаю, он выиграет. Даже такая кардио-машина, как Мераб, от такого опасного панчера, как Петя Ян, может сломаться.

Вопрос – сможет ли Петя вытащить из себя этот сумасшедший пятираундовый темп? Но, думаю, это 60 на 40, не больше, в пользу Мераба», – сказал промоутер Камил Гаджиев .

В марте-2023 Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей. В декабре они проведут реванш за титул в легчайшем весе.

Петр Ян снова идет за поясом UFC. Нужно невозможное – остановить Мераба