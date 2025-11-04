  • Спортс
  • Царукян – о Топурии: «Он не дрался ни с кем, кто сейчас на ходу. Ему нужен бой со мной или Исламом»
1

Боец UFC Арман Царукян усомнился в наследии Илии Топурии в промоушене.

«Считаю, что Топурия не дрался ни с кем, кто сейчас на ходу. Ему нужен бой со мной или Исламом [Махачевым] – парнями, которые могут бороться и на пике. Он бился с Алексом Волкановски, который уже был в нокауте и многое пережил.

Макс Холлоуэй тоже просто дерется ради денег. И я думаю, что если он пройдет меня и Ислама, то будет реально один из самых лучших бойцов в истории», – сказал Царукян.

Напомним, Илия Топурия владеет титулом UFC в легком весе. В июне он нокаутировал Чарльза Оливейру.

Махачев – о Пимблетте: «Кого он победил? Фергюсона, Чендлера. Честно говоря, он не станет большой проблемой для Топурии. Никто не проверял Пэдди»

Хамзат Чимаев: «Царукян не уступает Топурии в ударной технике. Этот бой – 50 на 50»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4914 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
