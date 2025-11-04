Царукян – о Топурии: «Он не дрался ни с кем, кто сейчас на ходу. Ему нужен бой со мной или Исламом»

Арман Царукян: Топурии нужен бой со мной или Махачевым.

Боец UFC Арман Царукян усомнился в наследии Илии Топурии в промоушене.

«Считаю, что Топурия не дрался ни с кем, кто сейчас на ходу. Ему нужен бой со мной или Исламом [Махачевым] – парнями, которые могут бороться и на пике. Он бился с Алексом Волкановски, который уже был в нокауте и многое пережил.

Макс Холлоуэй тоже просто дерется ради денег. И я думаю, что если он пройдет меня и Ислама, то будет реально один из самых лучших бойцов в истории», – сказал Царукян .

Напомним, Илия Топурия владеет титулом UFC в легком весе. В июне он нокаутировал Чарльза Оливейру.

