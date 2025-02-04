Шамиль Газиев: «Хочу еще два боя в 2025-м. Даже если противники будут без рейтинга»
Шамиль Газиев хочет провести еще два боя в 2025 году.
«Мой план прост: подраться хотя бы еще в двух боях в этом году. Даже если противники будут без рейтинга. Просто дайте мне бои, пожалуйста», – заявил боец UFC Шамиль Газиев.
Напомним, Газиев нокаутировал Томаса Петерсена на UFC Fight Night 250.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
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