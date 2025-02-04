0

Шамиль Газиев: «Хочу еще два боя в 2025-м. Даже если противники будут без рейтинга»

Шамиль Газиев хочет провести еще два боя в 2025 году.

«Мой план прост: подраться хотя бы еще в двух боях в этом году. Даже если противники будут без рейтинга. Просто дайте мне бои, пожалуйста», – заявил боец UFC Шамиль Газиев.

Напомним, Газиев нокаутировал Томаса Петерсена на UFC Fight Night 250.

Сергей Павлович: «Хочу больше боев и вернуться в титульную гонку»

Жаирзиньо Розенстрайк исключен из ростера UFC

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
logoMMA
logoШамиль Газиев
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шара Буллет – о гонораре за бой с Пейджем: «В случае победы мог заработать $300 тысяч»
33 февраля, 17:35
Дрикус дю Плесси: «Не остановлюсь бить соперника, пока меня не остановит судья. Готов ли я убить человека на глазах у его семьи? Да. Поэтому я – чемпион мира»
123 февраля, 15:36
Мокаев – о словах Уайта: «Дана не в курсе всех событий. Сейчас у меня продолжаются переговоры с UFC. Скоро будут хорошие новости»
73 февраля, 12:26
Рекомендуем
Главные новости
Царукян может подраться с Чендлером на UFC 314 (инсайдер Манук Акопян)
9сегодня, 16:25
Чимаев ответил Стрикленду: «Почему ты все время плачешь? Отец не любил тебя или любил, но слишком сильно?»
3сегодня, 15:40
Топурия уверен в победе над Махачевым: «Он отличный боец и лидер P4P, но я гораздо лучше него и сделаю с ним, что захочу»
16сегодня, 14:58
Хейбати извинился перед Яном за оскорбления: «Петр − очень простой и приятный человек. Надеюсь, он меня простил»
5сегодня, 13:57Фото
Топурия − о переходе в легкий вес: «Это то, чего я хочу, но, если UFC скажет защищать мне пояс, я так и сделаю»
12сегодня, 12:48
Диего Лопес потренировался с Перейрой: «Спасибо за приглашение. Шама»
7сегодня, 11:50Фото
Леон Эдвардс: «Джон Джонс − величайший боец всех времен. Белал − худший»
9сегодня, 11:31
Соннен − о Колби: «Ему больше не нужно драться, но он может сделать это против Гилберта Бернса»
сегодня, 10:56
Прохазка назвал желаемых соперников: «Перейра, Анкалаев и Блахович»
3сегодня, 09:46
Стрикленд встретился с Волкановски за кулисами UFC 312: «Алекс, ты чертова легенда. Если я травмируюсь, то твой выход»
4сегодня, 09:26
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем