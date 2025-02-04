Шамиль Газиев: «Хочу еще два боя в 2025-м. Даже если противники будут без рейтинга»

Шамиль Газиев хочет провести еще два боя в 2025 году.

«Мой план прост: подраться хотя бы еще в двух боях в этом году. Даже если противники будут без рейтинга. Просто дайте мне бои, пожалуйста», – заявил боец UFC Шамиль Газиев .

Напомним, Газиев нокаутировал Томаса Петерсена на UFC Fight Night 250.

Сергей Павлович: «Хочу больше боев и вернуться в титульную гонку»

Жаирзиньо Розенстрайк исключен из ростера UFC