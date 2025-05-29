Райан Гарсия: «Я снова поднимусь на вершину, уже бывал на дне»

Райан Гарсия обратился к фанатам.

«Тем, кто потерял в меня веру – это нормально. А всем, кто отвернулся от меня: «Благодарю тебя, Боже, что покосил траву и открыл, кто есть кто». Я снова поднимусь на вершину – я уже бывал на дне, но с Богом мне всегда удавалось подняться снова», – написал боксер Райан Гарсия .

Роландо Ромеро ранее победил Райана Гарсию единогласным решением судей.

Роландо Ромеро: «Гарсия снова побьет Хейни и выйдет на победную серию. Он невероятный боксер»