Райан Гарсия: «С меня официально снят запрет WBC. Я вернулся, детка»
Райан Гарсия заявил о снятии запрета WBC.
«С меня официально снят запрет WBC.
Хочу поблагодарить организацию за то, что они увидели мое стремление к изменениям и приняли это решение. Готов надеть этот зеленый и золотой пояс, что предстать настоящим чемпионом.
Я вернулся, детка», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.
В июле 2024-го WBC исключили Гарсию из рейтингов за дискриминацию и расистские высказывания.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Райана Гарсии
