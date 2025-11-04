Райан Гарсия: «С меня официально снят запрет WBC. Я вернулся, детка»

Райан Гарсия заявил о снятии запрета WBC.

«С меня официально снят запрет WBC.

Хочу поблагодарить организацию за то, что они увидели мое стремление к изменениям и приняли это решение. Готов надеть этот зеленый и золотой пояс, что предстать настоящим чемпионом.

Я вернулся, детка», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия .

В июле 2024-го WBC исключили Гарсию из рейтингов за дискриминацию и расистские высказывания.

Отец Райана Гарсии просит сына пройти терапию от алкогольной зависимости: «Он говорит, что может это контролировать. Надеюсь, что так и есть»