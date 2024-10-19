Как Нганну стал врагом UFC: отказался от миллионов Уайта, сбежал в бокс и обеспечил себя на всю жизнь

Сломал систему?

В ночь на 20 октября Фрэнсис Нганну дебютирует в PFL – против двухметрового бразильца Ренана Феррейры. Это первый бой Нганну в ММА после скандального ухода из UFC.

Он заработал состояние в боксе, а теперь подерется в лиге, которую ненавидит Дана Уайт.

Отношение Уайта к Нганну в UFC = двойные стандарты. Обвинял в срыве боя с Джонсом, хотя до этого говорил обратное

Нганну дрался в UFC шесть лет – с 2015-го провел 14 боев в тяжелом весе. В 2021-м он стал чемпионом, взяв реванш у Стипе Миочича, а через год победил Сирила Гана и защитил пояс. Тогда Нганну редко дрался и жаловался, что лига не дает бои, – чтобы у него кончились деньги и он согласился на невыгодные условия. Но годами именно Нганну считался основным соперником Джона Джонса, поднявшимся в тяжи.

Почему бой не состоялся? Версии Уайта разнятся – в зависимости от того, с кем он конфликтовал. В 2021-м Джонс мучил UFC переговорами, требуя жирный гонорар (говорили про $30 млн). Тогда Уайт винил его в срыве боя:

«Одно дело, когда ты приходишь и говоришь: «Я хочу немного больше денег». Но сумма, которую озвучил Джонс... Не верю, что он подерется с Нганну. Раньше он никогда не хотел переходить в тяжелый вес. Учитывая сумму, которую он назвал, этого никогда не произойдет. Нельзя просить такое количество денег в такие трудные времена».

В 2023-м все изменилось: Джонс вернулся, триумфально победил Гана, а Нганну ушел из UFC. Тогда показания Уайта резко изменились – оказалось, в срыве боя с Джонсом виноват Нганну:

Апрель-2021 : «Если бы я был Джоном Джонсом и смотрел бой дома, то спустился бы в средний вес. Если ты хочешь драться, то дерешься. Вопрос – хочешь ли?»

Май-2023 : «В день, когда мы его освободили, я точно знал, что произойдет. Фрэнсис не хочет рисковать. Он явно не хотел рисковать в бою против Джона Джонса. А после того, что Джонс сделал с Сирилом Ганом, я не виню Нганну. Думаю, результат был бы точно таким же. Большинство из вас так думает, и, полагаю, Фрэнсис думает так же».

Как видно, Уайт может сказать что угодно – в зависимости от отношений бойца и компании. Когда боец приносит деньги и выгоден UFC, Уайт раздувает его величие, как сейчас с Джонсом. Если нет – обрушается с критикой. Блогер Джейк Пол, который подписался в PFL с Нганну, обвинял Уайта в лицемерии:

«Разве не Дана был человеком, который сказал: «Если бы я был Джоном Джонсом, то ушел бы от Нганну в средний вес»? Да, 100%. Так что Нганну – самый опасный человек на планете. Дана говорил это, когда контролировал Фрэнсиса».

Уайт всегда недолюбливал Нганну и винил его окружение в глупости. Больше 70 раз встречался с чемпионом, но не заставил подписать новый контракт

Трудно найти цитаты Уайта, где он восхищается Нганну. Зато критика появилась еще в 2018-м – перед титульником с Миочичем:

«Я верил, что Нганну станет чемпионом в тяжелом весе, но ему снесло крышу. Он начал вести себя не должным образом. Я предчувствовал его поражение. Нганну покинул тренировочный центр, улетел во Францию и тренировался (или не тренировался) там, ведь был абсолютно уверен, что побьет Стипе. Нганну нужно решить много личных и профессиональных вопросов. Посмотрим, вернется ли он».

Дальше напряжение не спадало: Уайт винил окружение Нганну и называл его менеджера некомпетентным. Он признавался, что провел с Нганну больше 70 встреч и предложил «огромные деньги», но не помогло. Чемпион ушел в бокс – это была его цель в последние годы, но UFC не соглашался.

Уайт считал, что Нганну ушел за легкими деньгами, но пожалеет: «Мы сделали все возможное, чтобы этот бой состоялся. Но он вбил себе в голову, что вне UFC есть больше возможностей с более слабыми противниками».

Следующие годы Нганну и Уайт обменивались едкими репликами. Более эмоциональным выглядел Уайт: критиковал PFL за подписание Нганну, который «18 месяцев не дрался», напоминал про его больное колено и говорил, что лига якобы не может продать турнир. Нганну вел себя более сдержанно – его отношение к Уайту почти не менялось:

Октябрь-2023 [после боя с Фьюри]: «Как к этому отнесся Дана Уайт? Кому не плевать? Я не могу быть чьей-то марионеткой. Я слишком большой и гордый для этого».

Март-2024 : «Мне насрать, что думает Дана Уайт о моем переходе в бокс. Это его проблемы».

Нганну заработал в боксе состояние, вызвав ярость Уайта. Тот уверен, что в UFC ему предлагали больше, но это не так

По данным Forbes, Нганну заработал $10 млн за бой с Тайсоном Фьюри в октябре 2023-го и $20 млн за бой с Энтони Джошуа. Цифры разозлили Уайта, который уверен, что в UFC Нганну заработал бы больше.

Хотя за последний бой с Ганом он получил всего $600 тысяч. Мог больше – UFC предлагал более щедрый долгосрочный контракт, но Нганну отказывался. И взял $200 тысяч в долг у Камару Усмана, когда владел поясом.

«Это тот миф, из-за которого все говорят «О, давайте, ##### [блин], пойдем в бокс!» и прочую чушь, – сокрушался Уайт. – Бокс не работает. Что заставляет его работать? Вам нужен триллионер из Саудовской Аравии, чтобы устраивать сраные бои. И даже саудовские триллионеры устают от этого дерьма. Это все гребаный миф.

То, что вы сейчас сказали [что в боксе Нганну заработал больше, чем мог бы в UFC], абсолютно точно неправда. Именно из-за таких гребаных заявлений и таких цитат СМИ и раздувают все это дерьмо.

Каждый парень, который пытается заниматься боксом, в итоге теряет кучу гребаных денег. Модель не работает. В Саудовской Аравии появляется неограниченное количество денег, благодаря этому проходят эти бои, но даже парни с такими деньгами чертовски устают от этого дерьма».

Слова Уайта многих удивили – Нганну получил в боксе гарантированные $30 млн за два боя. Тот рассказывал , что UFC предлагал ему около 8 млн за бой с Джонсом (вероятно, без учета PPV). Поэтому переход в бокс – без учета денег от PFL – однозначно обогатил Нганну, о чем он сам говорит :

«Ну, если только он не выписывал мне чек... Не понимаю, откуда он может это знать. Но я, как человек, получавший деньги после ухода из UFC, и из того, что предлагали там, понял, что это была просто ловушка.

Лично я уже давно не воспринимаю слова Уайта как что-то, заслуживающее доверия. Многое из того, что он говорил раньше, не имело смысла. Просто для справки хочу сказать: уйдя из UFC, я во всем получил больше. Во всех аспектах и намного больше».

Хотя Нганну больше не дерется в UFC, он доволен жизнью. И не жалеет ни об одном решении в карьере:

«Сейчас я чувствую себя очень комфортно и дерусь, потому что люблю драться. Я не дерусь из-за того, что мне нужно оплачивать счета и выплачивать долги. Я не дерусь потому, что мне нужно зарабатывать на жизнь. Я дерусь, потому что этого хочу. Прямо сейчас могу сказать: «Все, я закончил – ухожу». И со мной все будет в порядке, я ни в чем не буду нуждаться».

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Фото: Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images, Richard Pelham, Justin Setterfield; East News /Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire, Amy Kaplan/Icon Sportswir