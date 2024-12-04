Уайт – о возможном бое Джонса и Нганну: «Неправда, Джон против Аспиналла»
Дана Уайт отреагировал на слух об организации боя Джона Джонс и Фрэнсиса Нганну.
«Абсолютная неправда. Джон против Тома [Аспиналла]» – написал Дана Уайт.
О желании провести бой Джона Джонса против Фрэнсиса Нганну заявил председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
В 2024 году Джонс провел один бой, нокаутировав Стипе Миочича. Аспиналл в последний раз дрался в июле 2024 года, нокаутировав Кертиса Блейдса в первом раунде.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Reddit
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