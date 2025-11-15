Кудряшов – о Поле: «Язык не поворачивается назвать его человеком с улицы в боксе. С удовольствием бы вышел против него»

Дмитрий Кудряшов: язык не поворачивается назвать Пола человеком с улицы в боксе.

Бывший претендент на пояс WBA Дмитрий Кудряшов рассказал о своем отношении к Джейку Полу . Ранее появилась информация, что Пол в декабре встретится с Энтони Джошуа .

«Джейк Пол позиционирует себя как боксер‑блогер. Многие хотят с ним драться. За счет боев с ним обеспечены огромная аудитория, внимание, финансы. Если есть такое веяние, это популярно, и боксеры могут зарабатывать на боях с ним, тогда почему нет? Я бы и сам с удовольствием вышел против Джейка Пола.

Знаю, что он проходит полноценные и настоящие лагеря, он по‑настоящему спаррингует и готовится к боям. Поэтому язык не поворачивается назвать его человеком с улицы в боксе. Но я бы с удовольствием побоксировал с ним», – сказал Кудряшов.

