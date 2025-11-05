Джейк Пол: «Нейт Диаз – чертов гангстер. Боя не будет, но я уважаю его»
Джейк Пол не хочет драться с Нейтом Диазом.
Джейк Пол заявил, что не проведет бой с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом.
«Нейт Диаз – чертов гангстер. Боя не будет, но я уважаю его за готовность выступить на двухнедельном уведомлении», – написал боксер Джейк Пол.
Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом, но против него был подан новый гражданский иск с обвинениями в нанесении телесных повреждений и похищении. Планировалось, что выставочный поединок по боксу между Полом и Дэвисом состоится 15 ноября.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
