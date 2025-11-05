Джейк Пол: «Нейт Диаз – чертов гангстер. Боя не будет, но я уважаю его»

Джейк Пол не хочет драться с Нейтом Диазом.

Джейк Пол заявил, что не проведет бой с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом.

«Нейт Диаз – чертов гангстер. Боя не будет, но я уважаю его за готовность выступить на двухнедельном уведомлении», – написал боксер Джейк Пол.

Пол должен был подраться с Джервонтой Дэвисом, но против него был подан новый гражданский иск с обвинениями в нанесении телесных повреждений и похищении. Планировалось, что выставочный поединок по боксу между Полом и Дэвисом состоится 15 ноября.

Диаз согласился подраться с Полом: «Ты труп»