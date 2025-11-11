  • Спортс
  • Камару Усман: «Мне нужен самый большой бой в карьере. Будем честны, мой поединок с Махачевым крупнее противостояния с Маддаленой»
Камару Усман: «Мне нужен самый большой бой в карьере. Будем честны, мой поединок с Махачевым крупнее противостояния с Маддаленой»

Усман хочет драться с Махачевым.

Экс-чемпион UFC Камару Усман рассчитывает стать следующим соперником Ислама Махачева, если россиянин победит Джека Делла Маддалену.

«Посмотрим, как все сложится. С нетерпением жду возможности подраться с одним из этих парней.

Кто фаворит? Не могу сказать. Оба парня обладают качеством. Они левши, но Джек научился быстро и незаметно менять стойку. Махачев явно сильнее в борьбе.

Мне нужен самый крупный бой в карьере. Будем честны, мой поединок с Махачевым крупнее противостояния с Маддаленой. Джек очень талантлив, но мы не видели бой двух экс-лидеров P4P», – сказал Усман.

Напомним, Махачев и Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.

Махачев поставил себя на первое место списка P4P. Пантожа – второй, Топурия – пятый

Махачев меняет весовую. Самый подробный разбор, как это делается

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
