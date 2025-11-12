Майк Тайсон: «Усик – лучший тяжеловес этой эпохи. Никто не может его победить»

Майк Тайсон высказался об Усике.

Майк Тайсон считает Александра Усика (24-0, 15 KO) лучшим тяжеловесом.

«Можете говорить, что хотите, но он – лучший тяжеловес этой эпохи. Никто не может его победить. Он победил всех», – сказал Тайсон.

Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли» в июле-2025. Усик провел восемь боев в тяжелом весе, поднявшись в категорию в 2019 году.

