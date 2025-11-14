«Брат». Теренс Кроуфорд встретился с Александром Усиком в Узбекистане

Теренс Кроуфорд встретился с Александром Усиком в Узбекистане.

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд опубликовал совместную фотографию с Александром Усиком . Встреча прошла в Узбекистане, куда спортсмены были приглашены в качестве почетных гостей боксерского турнира.

«Мой брат», – подписал публикацию Кроуфорд.

Усик в последний раз выступал в июле, когда нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

