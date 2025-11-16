На UFC 322 произошла потасовка между Диллоном Дэнисом и командой Хабиба
Команда Хабиба попала в потасовку на UFC 322.
На арене «Мэдисон-сквер-гарден», где в эти минуты проходит UFC 322, произошла потасовка с участием бойцов из команды Хабиба Нурмагомедова.
Судя по кадрам из зала, в потасовке с блогером и боксером Диллоном Дэнисом, ранее представлявшим команду Конора Макгрегора, участвовали Абубакар Нурмагомедов и Магомед Зайнуков.
Участников драки разнимала охрана и полиция.
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Spinnin Backfist
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости