Бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом состоится 19 декабря (Майк Коппинджер)

Стала известна возможная дата боя между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

Боксерский поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Джейком Полом состоится 19 декабря. Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер.

Коппинджер также утверждает, что поединок будет иметь не выставочный, а профессиональный статус. Ранее появилась информация, что бой пройдет в Майами.

Изначально Пол должен был встретиться с Джервонтой Дэвисом, но их поединок был отменен из-за того, что против Дэвиса был подан гражданский иск по обвинению в домашнем насилии.

Дерек Чисора: «Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но Энтони его уничтожит»

Джервонта избил девушку и срывает бой с Полом. Что творится?