Бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом состоится 19 декабря (Майк Коппинджер)
Стала известна возможная дата боя между Энтони Джошуа и Джейком Полом.
Боксерский поединок в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Джейком Полом состоится 19 декабря. Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер.
Коппинджер также утверждает, что поединок будет иметь не выставочный, а профессиональный статус. Ранее появилась информация, что бой пройдет в Майами.
Изначально Пол должен был встретиться с Джервонтой Дэвисом, но их поединок был отменен из-за того, что против Дэвиса был подан гражданский иск по обвинению в домашнем насилии.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Майка Коппинджера
