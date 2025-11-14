Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Брэди – Моралес получит титульный шанс

Победитель боя Шон Брэди – Майкл Моралес получит титульный шанс.

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что победитель поединка в полусреднем весе между Шоном Брэди и Майклом Моралесом получит титульный шанс.

Об этом Уайт рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру UFC 322.

Напомним, что в главном событии турнира чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена проведет титульную защиту против Ислама Махачева . Ивент состоится в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.

Брэди – о поединке с Моралесом: «Как только я с ним разберусь, точно получу титульный шанс. Без вариантов»

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?