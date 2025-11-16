Карлос Пратес нокаутировал Леона Эдвардса на UFC 322
В главном карде UFC 322 состоялся бой в полусреднем весе между Карлосом Пратесом (23-7) и Леоном Эдвардсом (22-6).
Пратес нокаутировал Эдвардса во втором раунде.
Для Леона это третье поражение подряд – ранее он уступил Шону Брэди и Белалу Мухаммаду.
Видео нокаута – здесь.
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов проиграл Родригесу и другие бои
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
