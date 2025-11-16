Махачев – после победы над Маддаленой на UFC 322: «Всю жизнь мечтал о двух поясах. Что дальше? Белый дом!»
Махачев хочет драться в Белом доме.
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев дал первый комментарий в качестве чемпиона категории.
«Это мечта. Всю жизнь мечтал о двух поясах. Теперь я этого добился. Нью-Йорк, спасибо!
Новый вес? Моя жизнь изменилась, больше никаких безумных весогонок. Это было очень легко.
Все знают, что я делаю, но никто не может меня остановить. Что дальше? Белый дом!» – сказал Махачев.
Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322.
Напомним, турнир UFC на территории Белого дома планируется 14 июня 2026-го.
Махачев сделал шаг в вечность – пояс во втором дивизионе и самая длинная победная серия в UFC!
Махачев победил Маддалену – тот проиграл впервые в UFC. Ранее так же было с Волкановски
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости