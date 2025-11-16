Махачев – после победы над Маддаленой на UFC 322: «Всю жизнь мечтал о двух поясах. Что дальше? Белый дом!»

Махачев хочет драться в Белом доме.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев дал первый комментарий в качестве чемпиона категории.

«Это мечта. Всю жизнь мечтал о двух поясах. Теперь я этого добился. Нью-Йорк, спасибо!

Новый вес? Моя жизнь изменилась, больше никаких безумных весогонок. Это было очень легко.

Все знают, что я делаю, но никто не может меня остановить. Что дальше? Белый дом!» – сказал Махачев.

Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322.

Напомним, турнир UFC на территории Белого дома планируется 14 июня 2026-го.

