Ислам Махачев выиграл в UFC 16-й бой подряд и повторил рекорд Андерсона Сильвы
Махачев выиграл 16-й бой подряд.
В Нью-Йорке на UFC 322 прошел титульный бой в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.
Махачев выиграл 16-й бой подряд. Победная серия длится больше 10 лет. Единственное поражение случилось в октябре-2015, когда Махачев проиграл Адриано Мартинсу.
По количеству побед подряд Махачев сравнялся с экс-чемпионом в среднем весе Андерсоном Сильвой. Ниже них – Камару Усман (15) и Мераб Двалишвили (14).
