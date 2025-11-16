Двалишвили – после победы Шевченко над Чжан: «Валентина – лучшая в мире»
Двалишвили поздравил Шевченко с победой над Чжан.
Чемпион легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили поздравил Валентину Шевченко с успешной защитой пояса наилегчайшей категории среди женщин.
«Валентина Шевченко – лучшая в мире», – написал Двалишвили в соцсетях.
Напомним, Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением судей в соглавном событии UFC 322.
Валентина Шевченко победила в 11-м титульном поединке. Она повторила рекорд Аманды Нуньес
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов проиграл Родригесу и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости