Гаджи «Автомат» нокаутировал Олега Фомичева в главном событии RCC Fair Fight 34

В Екатеринбурге состоялся турнир RCC Fair Fight 34, в главном событии которого прошел поединок по правилам кикбоксинга между Гаджи Наврузовым и Олегом Фомичевым .

Наврузов победил техническим нокаутом в первом раунде – Фомичев отказался продолжать бой после серии пропущенных лоу-киков.

Видео остановки поединка доступно по ссылке .

Бой Владислава Ковалева и Армена Петросяна возглавит турнир RCC 24

«Мечтал о космосе. Сейчас вижу звезды, когда пропускаю удары». Как живет самый безбашенный кулачник России