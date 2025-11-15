Гаджи «Автомат» нокаутировал Олега Фомичева в главном событии RCC Fair Fight 34
В Екатеринбурге состоялся турнир RCC Fair Fight 34, в главном событии которого прошел поединок по правилам кикбоксинга между Гаджи Наврузовым и Олегом Фомичевым.
Наврузов победил техническим нокаутом в первом раунде – Фомичев отказался продолжать бой после серии пропущенных лоу-киков.
Видео остановки поединка доступно по ссылке.
Бой Владислава Ковалева и Армена Петросяна возглавит турнир RCC 24
«Мечтал о космосе. Сейчас вижу звезды, когда пропускаю удары». Как живет самый безбашенный кулачник России
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал RCC: MMA & Boxing
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости