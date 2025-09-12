10

Шлеменко – о поражении от Ковалева: «Опять фарт был на его стороне»

Александр Шлеменко прокомментировал поражение от Владислава Ковалева.

12 сентября Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву удушающим приемом в третьем раунде. Бой за пояс чемпиона в среднем весе прошел в главном событии RCC 23.

– Чего не хватило, чтобы финишировать Белаза?

– Еще одного сильного удара, наверное.

– В моменте с удушающим приемом когда вы уснули?

– Я откуда знаю?! Ты так спрашиваешь. Я же не со стороны смотрел. Ты же засыпаешь и не понимаешь, что произошло.

– Были мысли постучать?

– А как ты думаешь?

– Думаю, нет.

– Правильно ты говоришь.

– В этом бою Белаз был лучше, чем в первый раз?

– Сложно сказать. Он чуть изменил тактику, я – тоже. Опять фарт был на его стороне, – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Владислав Ковалев: «Россия – мой второй дом. В UFC я подниму два флага»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
logoMMA
logoАлександр Шлеменко
RCC
logoВладислав Ковалев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в главном событии RCC 23
20сегодня, 17:05
RCC 23: Ковалев задушил Шлеменко, Климов победил Садыгова
9сегодня, 17:00
«Реванш – это же для самого себя». Шлеменко – о втором поединке с Ковалевым
2сегодня, 07:30
Главные новости
Владислав Ковалев: «Россия – мой второй дом. В UFC я подниму два флага»
4сегодня, 18:15
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд показали одинаковый вес перед боем в Лас-Вегасе
1сегодня, 17:45
Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в главном событии RCC 23
20сегодня, 17:05
RCC 23: Ковалев задушил Шлеменко, Климов победил Садыгова
9сегодня, 17:00
Царукян – о возможном бое с Хукером: «Контракта пока нет, но все к этому идет»
сегодня, 16:15
Взвешивание перед Noche UFC: Лопес тяжелее Силвы, Фонт легче Мартинеса и другие
сегодня, 15:20
Тренер Сауля Альвареса рекламировал препараты, повышающие спортивные результаты (The Guardian)
1сегодня, 14:40
Анкалаев обратился к Перейре: «После нашего боя ты вернешься к работе в шиномонтаже»
13сегодня, 13:25
Дана Уайт: «Джонс хочет выступить на турнире в Белом доме. Но мне нужны люди, на которых можно положиться – и он к ним не относится»
12сегодня, 12:35
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои
1сегодня, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22