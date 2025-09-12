Шлеменко – о поражении от Ковалева: «Опять фарт был на его стороне»

Александр Шлеменко прокомментировал поражение от Владислава Ковалева.

12 сентября Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву удушающим приемом в третьем раунде. Бой за пояс чемпиона в среднем весе прошел в главном событии RCC 23.

– Чего не хватило, чтобы финишировать Белаза?

– Еще одного сильного удара, наверное.

– В моменте с удушающим приемом когда вы уснули?

– Я откуда знаю?! Ты так спрашиваешь. Я же не со стороны смотрел. Ты же засыпаешь и не понимаешь, что произошло.

– Были мысли постучать?

– А как ты думаешь?

– Думаю, нет.

– Правильно ты говоришь.

– В этом бою Белаз был лучше, чем в первый раз?

– Сложно сказать. Он чуть изменил тактику, я – тоже. Опять фарт был на его стороне, – сказал боец ММА Александр Шлеменко .

