Глава RCC: «Поединок Ковалева и Исмаилова для нас в приоритете. Есть большая вероятность, что в конце года мы этот бой организуем»

Николай Клименко высказался о возможном бое Влада Ковалева и Магомеда Исмаилова.

12 сентября Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде. Бой за пояс чемпиона в среднем весе прошел в главном событии RCC 23.

«Бой получился крутым и эмоциональным. Видно, что ребята настраивались на долгую дистанцию, не стали сразу же бежать в размен. Наверное, больше удивил Александр. Думал, что он будет лучше дышать, но, видимо, годы берут свое. Тяжело сохранять прежние кондиции. Победа Белаза очевидна.

От всей души поздравляю Влада, это первый чемпион RCC. Для нас это история. Александр Шлеменко – легенда, его вклад в развитие нашей лиги очевиден. Но сейчас в их противостоянии история закончилась. После такого поединка все встало на свои места – это если отвечать на вопрос о возможной трилогии.

Бой Ковалева против Исмаилова является главной целью, будем стараться это организовать. Выдержим немного паузу. К сожалению, у Магомеда Исмаилова не получилось приехать к нам на турнир. В любом случае, мы увидимся и обсудим. Есть большая вероятность, что в конце года мы организуем такой бой», – сказал глава RCC Николай Клименко.

