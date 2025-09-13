  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Глава RCC: «Поединок Ковалева и Исмаилова для нас в приоритете. Есть большая вероятность, что в конце года мы этот бой организуем»
1

Глава RCC: «Поединок Ковалева и Исмаилова для нас в приоритете. Есть большая вероятность, что в конце года мы этот бой организуем»

Николай Клименко высказался о возможном бое Влада Ковалева и Магомеда Исмаилова.

12 сентября Владислав Ковалев победил Александра Шлеменко удушающим приемом в третьем раунде. Бой за пояс чемпиона в среднем весе прошел в главном событии RCC 23.

«Бой получился крутым и эмоциональным. Видно, что ребята настраивались на долгую дистанцию, не стали сразу же бежать в размен. Наверное, больше удивил Александр. Думал, что он будет лучше дышать, но, видимо, годы берут свое. Тяжело сохранять прежние кондиции. Победа Белаза очевидна.

От всей души поздравляю Влада, это первый чемпион RCC. Для нас это история. Александр Шлеменко – легенда, его вклад в развитие нашей лиги очевиден. Но сейчас в их противостоянии история закончилась. После такого поединка все встало на свои места – это если отвечать на вопрос о возможной трилогии.

Бой Ковалева против Исмаилова является главной целью, будем стараться это организовать. Выдержим немного паузу. К сожалению, у Магомеда Исмаилова не получилось приехать к нам на турнир. В любом случае, мы увидимся и обсудим. Есть большая вероятность, что в конце года мы организуем такой бой», – сказал глава RCC Николай Клименко.

Кровавое поражение Шлеменко – от дерзкого белоруса, который стучался в UFC

Владислав Ковалев: «Россия – мой второй дом. В UFC я подниму два флага»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoМагомед Исмаилов
logoMMA
logoВладислав Ковалев
RCC
logoАлександр Шлеменко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шлеменко – о поражении от Ковалева: «Опять фарт был на его стороне»
35вчера, 18:25
«Реванш – это же для самого себя». Шлеменко – о втором поединке с Ковалевым
2вчера, 07:30
Александр Емельяненко хочет вернуться в бои: «Реванш с Исмаиловым интересен, но опять возня бы была. По боксу можем подраться – восстановлюсь, можно организовать»
623 августа, 16:19
Главные новости
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои
13 минуты назад
Уайт – о турнире в Белом доме: «Начну составлять кард в феврале. Конор вполне может в нем оказаться»
18 минут назад
Диего Лопес и Джин Силва провели финальную битву взглядов перед Noche UFC
сегодня, 09:00Видео
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
13сегодня, 08:20
Noche UFC Fight Night 259: Диего Лопес – Джин Силва, Роб Фонт – Давид Мартинес и другие бои
1сегодня, 08:15
Наойя Иноуэ оказался тяжелее Муроджона Ахмадалиева перед боем в Нагое
сегодня, 08:00
В Омске убит чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко
3сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 07:10
Шлеменко – о поражении от Ковалева: «Опять фарт был на его стороне»
35вчера, 18:25
Владислав Ковалев: «Россия – мой второй дом. В UFC я подниму два флага»
15вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22