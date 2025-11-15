«Это противоречит законам». Хелиф раскритиковала обязательное гендерное тестирование в боксе
Иман Хелиф раскритиковала решение ввести гендерное тестирование в боксе.
Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф высказалась о решении боксерских организаций ввести обязательное гендерное тестирование.
«Этот закон, утвержденный Международной боксерской ассоциацией, был принят специально для меня, а не для спортсменов в целом. Произошло это после Олимпиады в Париже.
Я бьюсь не только в ринге, но и за его пределами. Но решение стоит выше наших голосов. Решение, которое фундаментально нелогично и противоречит законам», – сказала Хелиф.
В мае стало известно, что World Boxing введет обязательное гендерное тестирование для всех боксеров.
Иман Хелиф: «Новости о моем уходе из бокса – ложь. Я всегда буду предана спорту и Алжиру»
Тест для выявления пола – новое требование в боксе. Скандальная Иман Хелиф уже отстранена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости