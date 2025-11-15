«Это противоречит законам». Хелиф раскритиковала обязательное гендерное тестирование в боксе

Иман Хелиф раскритиковала решение ввести гендерное тестирование в боксе.

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф высказалась о решении боксерских организаций ввести обязательное гендерное тестирование.

«Этот закон, утвержденный Международной боксерской ассоциацией, был принят специально для меня, а не для спортсменов в целом. Произошло это после Олимпиады в Париже.

Я бьюсь не только в ринге, но и за его пределами. Но решение стоит выше наших голосов. Решение, которое фундаментально нелогично и противоречит законам», – сказала Хелиф.

В мае стало известно, что World Boxing введет обязательное гендерное тестирование для всех боксеров.

