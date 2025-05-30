World Boxing введет обязательное гендерное тестирование для всех боксеров.

Согласно новым правилам, все спортсмены старше 18 лет должны будут пройти ПЦР-тест для определения генетического пола. Анализ может быть выполнен с использованием мазка из носа или рта – ответственность за проведение тестирования будет возлагаться на национальные федерации.

Также сообщается, что чемпионка Олимпийских игр в Париже Иман Халиф не будет допущена к участию в соревнованиях до прохождения подобного теста. Об этом говорится в официальном письме, направленном организацией World Boxing в федерацию бокса Алжира.

World Boxing была основана в 2023 году в результате конфликта между МОК и Международной ассоциацией бокса (IBA ), которую возглавляет Умар Кремлев . В марте стало известно, что World Boxing будет отвечать за организацию отбора на Олимпийские игры 2028 года.

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