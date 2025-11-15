7

Юсуф Раисов победил Ренато Мойкано в схватке по джиу-джитсу на ACB JJ

Юсуф Раисов победил Ренато Мойкано в схватке по джиу-джитсу на ACB JJ.

Бывший чемпион ACA Юсуф Раисов провел поединок по джиу-джитсу против бойца легкого дивизиона UFC Ренато Мойкано.

Схватка состоялась в главном событии турнира ACB JJ в Бразилии и завершилась победой Раисова решением судей.

В феврале Раисов выиграл у Артема Резникова в поединке на ACA 183. Всего у Юсуфа 22 победы и три поражения в MMA.

Мойкано в июне уступил Бенеилу Дариушу на турнире UFC 317. Его рекорд в ММА – 20-7-1.

Юсуф Раисов: «Особого желания возвращаться в ММА, кроме как в UFC, у меня нет. Возможно, перейду в бокс»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
