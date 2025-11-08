Маурисио Руффи: «UFC хотят, чтобы я подрался с Мойкано»
Маурисио Руффи говорит, что UFC нацелен на бой между ним и Ренато Мойкано
«Основываясь на том, что сказали мой менеджер и UFC, в промоушене хотят увидеть меня против Ренато Мойкано. Мне нравится этот бой, в этом есть смысл», – сказал Руффи.
Напомним, в сентябре Руффи досрочно проиграл Бенуа Сен-Дени.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Cornerman
