  • Рахмонов ответил Маддалене: «Моя травма – единственная причина, по которой ты получил титульник»
Рахмонов ответил Маддалене: «Моя травма – единственная причина, по которой ты получил титульник»

Рахмонов ответил Маддалене: ты получил титульник только из-за моей травмы.

Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов отреагировал на слова Джека Делла Маддалены.

Ранее Делла Маддалена заявил, что не считает Рахмонова главным претендентом на пояс.

«Моя травма – это единственная причина, по которой ты получил титульный шанс. Забавно, что ты забыл, что до этого был неактивен почти 14 месяцев», – написал в социальных сетях Рахмонов.

В последний раз Рахмонов (19-0) дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Иэна Гэрри единогласным решением судей. Он идет на серии из семи побед в UFC.

Президент Казахстана наградил Шавката Рахмонова орденом «Барыс»

Главный бой в карьере Махачева. Что может пойти не так?

