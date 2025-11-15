Рахмонов ответил Маддалене: «Моя травма – единственная причина, по которой ты получил титульник»
Рахмонов ответил Маддалене: ты получил титульник только из-за моей травмы.
Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов отреагировал на слова Джека Делла Маддалены.
Ранее Делла Маддалена заявил, что не считает Рахмонова главным претендентом на пояс.
«Моя травма – это единственная причина, по которой ты получил титульный шанс. Забавно, что ты забыл, что до этого был неактивен почти 14 месяцев», – написал в социальных сетях Рахмонов.
В последний раз Рахмонов (19-0) дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Иэна Гэрри единогласным решением судей. Он идет на серии из семи побед в UFC.
Президент Казахстана наградил Шавката Рахмонова орденом «Барыс»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости