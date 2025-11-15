Маддалена – о подготовке к бою с Махачевым: «Это был тяжелый лагерь. Очень много борьбы»
Джек Делла Маддалена рассказал о подготовке к бою против Ислама Махачева.
Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена рассказал о подготовке к титульной защите против Ислама Махачева.
«В этом лагере было очень много борьбы. Много схваток по грэпплингу, которые в самом конце превращались в спарринги в стойке. Конечно, это был тяжелый лагерь. Очень тяжелый.
Но нужно быть готовым на 100%, чтобы драться с лучшим в мире», – сказал Делла Маддалена.
Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым состоится в ночь на 16 ноября и возглавит турнир UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN MMA
