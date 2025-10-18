Дэн Хукер: «Нужно отдать Махачеву должное. Подняться в другую весовую категорию – смелое решение»
«Это очень серьезный вызов для Ислама. Нужно отдать ему должное за то, что он решился подняться в полусредний вес. Он определенно заслужил мое уважение тем, что согласился на бой с Джеком – это смелое решение.
Даже величайший легковес всех времен, Хабиб Нурмагомедов, так и не решился сделать это – подраться за титул в другом дивизионе. Так что респект Исламу. Но это, безусловно, очень трудная задача», – сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер.
Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.
