  Ислам Махачев: «Люди говорят о моей борьбе, но я и в стойке биться умею. Я же лучший боец в мире»
Ислам Махачев: «Люди говорят о моей борьбе, но я и в стойке биться умею. Я же лучший боец в мире»

Ислам Махачев: люди говорят о моей борьбе, но я и в стойке биться умею.

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о своей ударной технике в преддверии титульного поединка с Джеком Делла Маддаленой.

«Люди говорят о моей борьбе, но я и в стойке биться умею. Уже много раз доказывал, что способен обмениваться ударами с кем угодно. Конечно, в грэпплинге я намного лучше других бойцов.

Но если завтра что-то не будет получаться в борьбе, то мы будем драться в стойке. Я же лучший боец в мире – у меня есть все навыки. Докажу это», – сказал Махачев.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Главный бой в карьере Махачева. Что может пойти не так?

Дастин Порье: «Бои против Хабиба и Махачева – настоящий пазл. Эти парни превращают тебя в менее эффективного ударника»

