  • Евгений Гончаров: «Последние бои Махачеву давались тяжело. И с Маддаленой будет очень непросто»
8

Евгений Гончаров: «Последние бои Махачеву давались тяжело. И с Маддаленой будет очень непросто»

Евгений Гончаров считает, что бой с Делла Маддаленой будет тяжелым для Махачева.

Бывший чемпион ACA Евгений Гончаров дал прогноз на предстоящий титульный поединок между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Думаю, это будет тяжелый бой и для Ислама, и для Делла Маддалены. Не думаю, что болельщикам стоит рассчитывать на легкую прогулку. Вспомним, что последние бои Исламу давались тяжело. Бой с Дастином Порье, первый бой с Алексом Волкановски

Легкими получились поединки, когда соперники выходили на коротком уведомлении – второй бой с Волкановски и последняя встреча с Ренато Мойкано. А Мойкано – соперник явно ниже уровнем. С бразильцем Махачев легко разобрался. А все остальные поединки у него были непростыми.

Бой с Джеком обещает быть напряженным и тяжелым. Сопернику есть что предложить. Он хорош в стойке, у него хороший тайминг. Делла Маддалена в стойке будет немного лучше. Он, как боец ударной дисциплины, в этом опытнее. Ислам тоже прогрессирует в этом аспекте, но думаю, в стойке у австралийца будет небольшое преимущество.

Если Ислам сможет навязать свою работу – миксовать удары и борьбу, и это будет получаться – в таком случае он победит. А так шансы близкие. Скажу так, что с небольшим преимуществом Ислам выиграет. Где‑то 3:2 по раундам будет. Будет все очень непросто», – сказал Гончаров.

Эволюция Ислама Махачева: из спарринг-партнера Хабиба в сильнейшего универсала UFC

Махачев завершит карьеру после боя с Маддаленой. Верите?

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?19179 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
