Махачев – болельщикам из Австралии: «Снова побью вашего соотечественника. Сейчас у нас счет 3:0, а станет 4:0»
Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с Джеком Делла Маддаленой.
Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев обратился к болельщикам из Австралии. В ночь на 16 ноября он подерется с Джеком Делла Маддаленой, который представляет эту страну.
«Австралия – это отличное место. Я был там, мне очень понравилось. Но я снова побью австралийца. Сейчас у нас счет 3:0, а станет 4:0 в мою пользу», – сказал на пресс-конференции Махачев.
В октагоне Махачев трижды побеждал представителей Австралии. В 2021 году он победил Дэна Хукера болевым приемом, а в 2023‑м два раза выиграл у Александра Волкановски.
