Маддалена не считает Рахмонова главным претендентом на пояс: «Дивизион не стоит на месте»

Джек Делла Маддалена не считает Шавката Рахмонова главным претендентом на пояс.

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена ответил на вопрос о статусе Шавката Рахмонова как главного претендента на пояс.

«Мне сложно дать точный ответ. Дивизион не стоит на месте. Если ты не проявляешь активности, то отстаешь и теряешь позиции. Думаю, что Шавкат оказался именно в такой ситуации.

Шон Брэди, Иэн Гэрри – эти парни очень активны. Как Шавкат может оставаться на вершине, когда эти ребята регулярно выступают? Конечно, я не собираюсь отказываться от боев – и встречусь с тем, кого мне даст UFC», – сказал Делла Маддалена.

В последний раз Рахмонов (19-0) дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Иэна Гэрри единогласным решением судей. Он идет на серии из семи побед в UFC.

