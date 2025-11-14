  • Спортс
  Дана Уайт: «Жизнь Маддалены полностью изменится, если он выиграет у Махачева. Для него это главный бой в карьере»
Дана Уайт высказался о шансах Джека Делла Маддалены в бою с Исламом Махачевым.

Дана Уайт высказался о шансах Джека Делла Маддалены в бою с Исламом Махачевым.

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка между чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Люди относятся к Джеку с недостаточным уважением. Его последнее поражение случилось 10 лет назад, он идет на победной серии из 18 боев, только что побил Белала Мухаммада. Этот поединок намного ближе, чем вы думаете.

Для Джека это главный бой в карьере. Если он выиграет у Махачева в эти выходные, то его жизнь полностью изменится. У него есть шанс победить одного из величайших бойцов в истории», – сказал Уайт.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Они считают, что Махачев проиграет в походе за вторым поясом

Джек Делла Маддалена: «Если Махачев не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Fox Sports Australia
