Дана Уайт: «Жизнь Маддалены полностью изменится, если он выиграет у Махачева. Для него это главный бой в карьере»

Дана Уайт высказался о шансах Джека Делла Маддалены в бою с Исламом Махачевым.

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка между чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым .

«Люди относятся к Джеку с недостаточным уважением. Его последнее поражение случилось 10 лет назад, он идет на победной серии из 18 боев, только что побил Белала Мухаммада . Этот поединок намного ближе, чем вы думаете.

Для Джека это главный бой в карьере. Если он выиграет у Махачева в эти выходные, то его жизнь полностью изменится. У него есть шанс победить одного из величайших бойцов в истории», – сказал Уайт.

Титульный поединок в полусреднем весе между Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

