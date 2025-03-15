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Амосов провел первый бой после ухода из Bellator – победил Кертиса Миллендера на CFFC 140

Ярослав Амосов одержал первую победу после ухода из Bellator.

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов победил удушающем приемом американца Кертиса Миллендера на турнире CFFC 140 в Филадельфии, США.

Амосов выступал в Bellator с 2018-го по 2024 год. Он ушел из промоушена с рекордом 8-1. Единственное поражение случилось в последнем бою против Джейсона Джексона.

Ярослав Амосов: «Хотим подписать контракт на один бой с кем-нибудь, а потом перейти в UFC»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoЯрослав Амосов
logoBellator
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