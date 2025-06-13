Усик потренировался с Амосовым: «Это будущий чемпион UFC. Уайт, пришли контракт»
Александр Усик провел тренировку с Ярославом Амосовым.
«Обменялись опытом с Ярославом Амосовым. Это будущий чемпион UFC. Дана [Уайт], пожалуйста, пришли контракт. Я серьезно, братан», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик в видео, опубликованном в социальных сетях.
Амосов – бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. Он выступал в промоушене с 2018 по 2024 год. В марте Амосов победил Кертиса Миллендера удушающим приемом на CFFC 140.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Александра Усика
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