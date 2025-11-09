Джек Делла Маддалена: «С Махачевым буду работать на дистанции. Сломаю его и вынесу»

Маддалена пообещал «сломать и вынести» Махачева.

Чемпион полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена рассказал о тактике перед боем с Исламом Махачевым .

«Разработка хорошей стратегии – ключ к победе над Исламом. Мы анализируем его бои, сильные и слабые стороны, используем мои преимущества и недостатки, пытаясь совместить это наиболее выгодным образом. Очевидно, у него высококлассная борьба, так что на тренировках мы много боремся. Буду не подпускать его и работать на дистанции, потому что верю, что в стойке у меня большое преимущество.

Махачев будет активно идти за тейкдауном, но думаю, что смогу вставать на ноги в каждом раунде и разбивать его. Сломаю его и вынесу. Это мечта – финиш на «Мэдисон-сквер-гарден». Так я закреплюсь в статусе одного из величайших полусредневесов», – сказал Маддалена.

Напомним, поединок Махачева и Маддалены состоится в ночь на 16 ноября на UFC 322.

