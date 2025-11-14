Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев провели битву взглядов перед UFC 322.

В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру UFC 322. В рамках мероприятия чемпион промоушена в полусреднем весе Джек Делла Маддалена провел дуэль взглядов с Исламом Махачевым .

Титульный поединок в полусреднем весе возглавит UFC 322. Ивент состоится в ночь с 15 на 16 ноября.

Махачев ответил, чем занялся бы с другими бойцами: «С Оливейрой на тележках с лошадьми покатался бы, с Волкановски пожарил бы стейки»

Джек Делла Маддалена: «Если Махачев не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение»