Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев провели битву взглядов перед UFC 322
Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев провели битву взглядов перед UFC 322.
В Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру UFC 322. В рамках мероприятия чемпион промоушена в полусреднем весе Джек Делла Маддалена провел дуэль взглядов с Исламом Махачевым.
Титульный поединок в полусреднем весе возглавит UFC 322. Ивент состоится в ночь с 15 на 16 ноября.
Махачев ответил, чем занялся бы с другими бойцами: «С Оливейрой на тележках с лошадьми покатался бы, с Волкановски пожарил бы стейки»
Джек Делла Маддалена: «Если Махачев не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?13963 голоса
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости