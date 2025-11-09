1

Хамзат Чимаев: «Думаю, что Ислам победит Маддалену. Он сделает акцент на борьбе»

Чимаев ставит на Махачева в бою с Маддаленой.

Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев считает, что Ислам Махачев выиграет пояс полусреднего дивизиона.

«Мой тренер дает 55 на 45 в пользу Джека. А я думаю, что Ислам победит Маддалену. Оба бойцы интересные. Махачев пошел наверх. Полагаю, что он сделает акцент на борьбе в этом бою», – сказал Чимаев.

Напомним, поединок Махачева и Маддалены состоится в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября и возглавит UFC 322.

Махачев – главный российский мем в UFC

Уайт – о бое Маддалены и Махачева: «Все самое крутое, что существует в ММА, присутствует в этом поединке»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7429 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7429 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
logoИслам Махачев
logoUFC
logoMMA
logoХамзат Чимаев
Маддалена - Махачев
logoUFC 322
logoДжек Делла Маддалена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чендлер – о поединке Махачев – Маддалена: «Порье серьезно ранил Ислама в стойке. Но он точно не может ударить так сильно, как Джек. Будет интересно»
вчера, 16:01
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
7 ноября, 10:15
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
7 ноября, 07:50
Главные новости
Гейджи – Кормье: «В стойке я бы избил тебя, но тогда ты перевел бы в борьбу, где у меня нет шансов»
18 минут назад
Рокхолд – о тренировках с Хабибом: «Он всегда был жестким и шел дальше, чем все остальные. Доводил меня до предела. Он мог бы со мной работать»
42 минуты назад
UFC Fight Night 264: Бонфин против Брауна, Салихов подерется с Медичем и другие бои
вчера, 23:30
Махачев – главный российский мем в UFC
вчера, 20:50Спецпроект
Джек Делла Маддалена: «Хочу быть активным чемпионом. Прежде, чем подняться в средний вес, хочу зачистить хотя бы топ-10»
вчера, 18:00
Чендлер – о поединке Махачев – Маддалена: «Порье серьезно ранил Ислама в стойке. Но он точно не может ударить так сильно, как Джек. Будет интересно»
вчера, 16:01
Федор Емельяненко: «Планируем с КроКопом поединок по боксу в Сербии в марте-апреле 2026-го. Начинаем детальное обсуждение контракта»
вчера, 13:49
Корнилов – о поражении Вахаеву на ACA 195: «Считаю, что меня ограбили»
вчера, 12:25
Маддалена намекнул на бой с Рахмоновым: «Фанаты из Казахстана много флудили у меня в соцсетях. Давно их там не было, но уверен, что они скоро вернутся»
вчера, 10:56
Леон Эдвардс: «Я дрался со всеми борцами дивизиона. Дайте мне ударника. Надеюсь, следующим станет Гэрри»
вчера, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30