Хамзат Чимаев: «Думаю, что Ислам победит Маддалену. Он сделает акцент на борьбе»
Чимаев ставит на Махачева в бою с Маддаленой.
Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев считает, что Ислам Махачев выиграет пояс полусреднего дивизиона.
«Мой тренер дает 55 на 45 в пользу Джека. А я думаю, что Ислам победит Маддалену. Оба бойцы интересные. Махачев пошел наверх. Полагаю, что он сделает акцент на борьбе в этом бою», – сказал Чимаев.
Напомним, поединок Махачева и Маддалены состоится в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября и возглавит UFC 322.
Махачев – главный российский мем в UFC
Уайт – о бое Маддалены и Махачева: «Все самое крутое, что существует в ММА, присутствует в этом поединке»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7429 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
