Хамзат Чимаев: «Думаю, что Ислам победит Маддалену. Он сделает акцент на борьбе»

Чимаев ставит на Махачева в бою с Маддаленой.

Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев считает, что Ислам Махачев выиграет пояс полусреднего дивизиона.

«Мой тренер дает 55 на 45 в пользу Джека. А я думаю, что Ислам победит Маддалену . Оба бойцы интересные. Махачев пошел наверх. Полагаю, что он сделает акцент на борьбе в этом бою», – сказал Чимаев.

Напомним, поединок Махачева и Маддалены состоится в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября и возглавит UFC 322.

