Махачев считает, что Перейра и Анкалаев должны провести трилогию: «Считаю, что у Магомеда больше навыков. Перед реваншем он не тренировался три месяца»
Махачев считает, что Анкалаев и Перейра должны провести трилогию.
Бывший чемпион UFC Ислам Махачев предлагает провести третий бой между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.
«Анкалаев не тренировался последние три месяца, у него была травма ребра. Их противостояние заслуживает третьего боя. Алекс хорош, но я считаю, что у Магомеда больше навыков», – сказал Махачев.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
