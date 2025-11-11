  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Махачев считает, что Перейра и Анкалаев должны провести трилогию: «Считаю, что у Магомеда больше навыков. Перед реваншем он не тренировался три месяца»
15

Махачев считает, что Перейра и Анкалаев должны провести трилогию: «Считаю, что у Магомеда больше навыков. Перед реваншем он не тренировался три месяца»

Махачев считает, что Анкалаев и Перейра должны провести трилогию.

Бывший чемпион UFC Ислам Махачев предлагает провести третий бой между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.

«Анкалаев не тренировался последние три месяца, у него была травма ребра. Их противостояние заслуживает третьего боя. Алекс хорош, но я считаю, что у Магомеда больше навыков», – сказал Махачев.

Алекс Перейра посетил шиномонтаж, в котором работал, с поясом UFC: «Анкалаев был прав – я вернулся»

Анкалаев дрался с Перейрой с переломом ребра. Тренеры советовали отказаться от боя (бразильский инсайдер Лео Гимараэс)

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?9108 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Adin Live
logoАнкалаев - Перейра
logoMMA
logoUFC
logoМагомед Анкалаев
logoАлекс Перейра
logoИслам Махачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Камару Усман: «С удовольствием посмотрел бы третий бой Анкалаева и Перейры»
9 октября, 13:41
Пэдди Пимблетт: «Для UFC лучше, чтобы Перейра был чемпионом. Люди хотят смотреть его бои, а не Анкалаева»
6 октября, 15:18
Перейра травмировал ногу после лоу-кика в бою с Анкалаевым: «Почти уверен, что у меня перелом»
6 октября, 07:06Фото
Главные новости
UFC представил дизайнерский постер с Махачевым, Маддаленой, Чжан и Шевченко
сегодня, 18:15Фото
Галиев – о поединке со Шлеменко: «Победил по очкам, но было очень тяжело. Когда ошибся, оказался внизу – он мне такой ад устроил, ухо сломал!»
сегодня, 16:16
Дрикус дю Плесси: «Хочу, чтобы Джек выиграл, но, к сожалению, не могу пойти против Махачева. Он слишком хорош»
сегодня, 16:03
Херб Дин: «Когда дерется Стрикленд, мне не нужно беспокоиться, что он кому-то заедет пальцами в глаза. Несмотря на его образ плохого парня»
сегодня, 13:10
Махачев идет за вторым поясом UFC. Что важно знать?
сегодня, 12:40
Махачев – о сопернике для Топурии: «Царукян – самый тяжелый, Гейджи – тоже сложный. Пимблетт? Точно нет»
сегодня, 12:19
50-летний Венер Галиев: «Считаю ли калории? На одной подготовке меня пытались к этому приучить. Хватило на неделю»
сегодня, 12:09
Спортивная драма «Кристи» с Сидни Суини собрала 1,3 млн долларов в дебютный уик-энд. Это один из худших стартов проката США
сегодня, 10:31
Камару Усман: «Мне нужен самый большой бой в карьере. Будем честны, мой поединок с Махачевым крупнее противостояния с Маддаленой»
сегодня, 09:22
Махачев поставил себя на первое место списка P4P. Пантожа – второй, Топурия – пятый
сегодня, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30