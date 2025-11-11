Махачев считает, что Перейра и Анкалаев должны провести трилогию: «Считаю, что у Магомеда больше навыков. Перед реваншем он не тренировался три месяца»

Махачев считает, что Анкалаев и Перейра должны провести трилогию.

Бывший чемпион UFC Ислам Махачев предлагает провести третий бой между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой .

«Анкалаев не тренировался последние три месяца, у него была травма ребра. Их противостояние заслуживает третьего боя. Алекс хорош, но я считаю, что у Магомеда больше навыков», – сказал Махачев.

