Махачев – о сопернике для Топурии: «Царукян – самый тяжелый, Гейджи – тоже сложный. Пимблетт? Точно нет»

Махачев не считает Пимблетта опасным соперником для Топурии.

Бывший чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев назвал главного соперника действующего чемпиона категории Илии Топурии.

«Арман Царукян – самый тяжелый бой для Илии. Джастин Гейджи – тоже сложный соперник. Пэдди Пимблетт – точно нет. У Него есть небольшой шанс, но что он собирается сделать с Топурией ? Перевести? Сабмишен? Я не знаю», – сказал Махачев .

Махачев – о Пимблетте: «Кого он победил? Фергюсона, Чендлера. Честно говоря, он не станет большой проблемой для Топурии. Никто не проверял Пэдди»

Пэдди Пимблетт: «Царукян – настоящий легковес, у него лучше борьба, чем у Илии. Арман – более сложный соперник»