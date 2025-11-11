Херб Дин: «Когда дерется Стрикленд, мне не нужно беспокоиться, что он кому-то заедет пальцами в глаза. Несмотря на его образ плохого парня»

Рефери UFC Херб Дин объяснил, почему любит бои с участием Стрикленда.

Рефери UFC Херб Дин признался, что не переживает о нарушениях правил со стороны экс-чемпиона Шона Стрикленда, несмотря на образ плохого парня.

«Когда Шон Стрикленд дерется, я знаю, что у него образ плохого мальчика. Я не пытаюсь приручить его, но все равно люблю. Мне не нужно беспокоиться, что он кому-то заедет пальцами в глаза», – сказал Дин.

Херб Дин: «Многие сыты по горло ситуацией с тычками в глаза. Грядут изменения. Вероятно, встреча состоится 4 ноября»

Шон Стрикленд: «Чтобы получить медицинскую помощь от UFC, у тебя должен быть запланирован бой. Вот это прикол»