Галиев – о поединке со Шлеменко: «Победил по очкам, но было очень тяжело. Когда ошибся, оказался внизу – он мне такой ад устроил, ухо сломал!»

Галиев вспомнил тяжелую победу над Шлеменко.

Экс-боец MMA Венер Галиев вспомнил бой с Александром Шлеменко .

– В официальной статистике ваш третий бой против Александра Шлеменко. Вам 29, ему 19. Каким его запомнили?

– Очень худым и мелким. Тогда перед турнирами делали построения: и вот стоит много кавказцев и Шлеменко, белый, русый, худощавый славянин. Думаю: «Как ты сюда попал? Зачем? Куда ты идешь?» Я обычно не смотрю бои, но так вышло, что сразу после моего поединка проходил финал Гран-при. Думаю, надо посмотреть, и раз: Шлеменко вызывают драться. Думаю: «Ничего себе». Присел на трибуну, и он в итоге уверенно выиграл.

А через какое-то время проходил турнир в Казани. Раньше ты даже не знал, кто будет соперником – это объявляли на месте. Дрались то ли в 70, то ли в 75 кг. Был Гран-при, где четыре бойца: два международника, один из них Шлеменко, и два мастера спорта. Мы в своих парах выиграли и дрались в финале.

Я тогда победил по очкам, но было очень тяжело. Казалось, я его просто месил, забивал, а он терпел. У меня еще был плохой граунд-энд-паунд, он в черепаху садился, и я мог бить только по спине или сбоку, вырубить, когда он закрыт, не получалось. Несколько раз выходил на удушающие, но даже не знал, как правильно их делать, а потом я совершил ошибку и оказался снизу. И он мне такой ад устроил. Так жестко лупил, ухо сломал ударами! – вспомнил Галиев в интервью Спортсу″ .

Шлеменко проиграл Галиеву в марте 2004-го в финале Кубка империи.

